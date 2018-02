Justiça determina prisão de suspeitos de roubo a joalheria em hipermercado

SÃO PAULO - Foram identificados por policiais do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), dois envolvidos no roubo a uma joalheria, no último dia 6, instalada dentro de um Hipermercado Carrefour, no bairro do Limão, zona norte de São Paulo. A Justiça decretou a prisão temporária da dupla, que esta foragida.

Participaram do roubo Diego José Ferreira e Lucas Roberto da Silva Cunha, ambos de 18 anos. Os dois são moradores da região onde funciona o hipermercado. Os policiais ainda apuram a participação de um terceiro individuo.

Uma adolescente, de 17 anos, namorada de um deles, foi indiciada por receptação. Ela usava uma joia levada durante o ataque.