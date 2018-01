Justiça determina audiência entre Prefeitura e sem-teto

SÃO PAULO - A Justiça determinou nesta quinta-feira, 26, uma audiência de conciliação entre os sem-teto e a Prefeitura sobre a disputa pelo antigo Hotel Othon Palace, na região da Sé, no centro de São Paulo. A reunião foi marcada para o dia 7 de julho.

O local foi desapropriado para tornar-se a futura sede de Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico, mas cerca de 200 sem-teto ocuparam o edifício na madrugada do dia 2, após arrombarem as paredes lacradas com concreto.

O Movimento de Luta por Moradia Digna contestou a ação, alegando que o imóvel,"após a devida desapropriação, foi abandonado" O grupo diz que 800 pessoas estão instaladas no local atualmente. A Prefeitura argumenta que o local não possui condições de habitação por falta de reforma e não comporta o número de moradores.