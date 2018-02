Justiça derruba liminar a favor dos camelôs A Justiça suspendeu a liminar que impedia a Prefeitura de São Paulo de revogar ou caçar os Termos de Permissão de Uso (TPUs) de ambulantes que trabalham no "calçadão" de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo. A decisão de derrubar a liminar concedida pela 5.ª Vara da Fazenda Pública foi do presidente do TJ, desembargador Ivan Sartori.