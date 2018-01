Justiça decreta prisão de suspeito pela morte de delegado no ABC

SÃO PAULO - A Justiça de São Paulo decretou, na tarde desta quinta-feira, 14, a prisão temporária de um homem suspeito de participar do assassinato do delegado José Antônio do Nascimento, morto na madrugada desta quinta, durante uma tentativa de assalto, em São Caetano do Sul, no Grande ABC.

O suspeito foi preso por policiais da 4° seccional norte. Segundo as investigações, Nascimento foi abordado por dois homens de moto quando parou o carro no semáforo da Estrada das Lágrimas. O policial sacou a arma da corporação, mas ela falhou. Os criminosos atiraram e acertaram o delegado no peito e na cabeça.

Os bandidos deixaram a moto no local do crime e fugiram a pé. Testemunhas disseram aos investigadores que eles roubaram outra moto para continuar a fuga.

Nascimento era delegado titular do 90°DP (Parque Novo Mundo), casado e tinha dois filhos. Ele será sepultado na sexta, em São Caetano do Sul.