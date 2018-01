Justiça decreta prisão de homem que matou motorista após acidente em Suzano

SÃO PAULO - Foi decretada na tarde desta quarta-feira, 11, a prisão do autor do disparo que matou o tecelão Airton Fernandes, de 45 anos, na noite de domingo, em Suzano, na região metropolitana de São Paulo, após um acidente de trânsito. O nome do suspeito ainda não foi divulgado.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o pedido para a prisão temporária do autor foi pedido ao Fórum na manhã de hoje pelo delegado Fátimo Aparecido Rodrigues, titular do 1º Distrito Policial da cidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O suspeito, de acordo com a SSP, já é considerado foragido. De acordo com a polícia, o homem é funcionário da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) e foi reconhecido "sem sombra de dúvida" pela mulher e pela filha da vítima.