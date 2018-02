Justiça decreta prisão de 7 PMs por homicídio A Justiça do Rio decretou ontem a prisão preventiva de sete PMs que respondem a processos de homicídio em autos de resistência - mortes de suspeitos em confronto com a polícia. A decisão foi de Fábio Uchôa, juiz em exercício na 4.ª Vara Criminal de São Gonçalo, da qual a titular era a juíza Patrícia Acioli, assassinada na noite do dia 11 de agosto, quando chegava à sua casa, em Niterói. O juiz também determinou a suspensão do exercício da função pública e a entrega das armas de seis outros PMs.