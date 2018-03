Justiça decreta prisão de 5 por morte em UPP A Justiça do Rio decretou a prisão preventiva de cinco acusados da morte da soldado da PM Fabiana de Souza, de 30 anos, após um ataque à Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Nova Brasília, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio. O crime aconteceu na noite de 23 de julho. Tiveram a prisão decretada Marcelo Moreira Reis, vulgo "Marcelinho da CDD"; Regis Eduardo Batista, o "RG"; Eduardo Luiz Paixão, o "2D" ou "Dudão"; Fernando Cezar Batista Filho, vulgo "Alemão"; e Mayadson Lucas Chaves.