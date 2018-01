Justiça decreta prisão de 21 PMs por tráfico A Secretaria de Segurança do Rio fez ontem a Operação Fortaleza para cumprir 72 mandados de prisão - 21 contra policiais militares -, 69 de busca e apreensão e 3 de apreensão de menores. Todos são acusados de envolvimento com tráfico de drogas no Morro da Providência, no centro, que tem Unidade de Polícia Pacificadora desde 2010. Dezoito PMs e 28 acusados de tráfico foram presos.