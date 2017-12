Justiça decide que Correios devem entregar passaporte com visto americano Depois de sete meses de um embate judicial que chegou a suspender a devolução de passaporte com visto americano no País, a Justiça Federal reafirmou ontem que a entrega do documento - que estava sendo feita pela empresa DHL - é monopólio dos Correios. A entrega voltou a ser responsabilidade da estatal e o Consulado Americano promete que não haverá atrasos. Consulado e Correios entraram em acordo. Em outubro, uma liminar concedida em favor dos Correios impediu a devolução de milhares de passaportes com visto pela DHL. Mais de 7 mil documentos ficaram retidos por quase dois meses e milhares de pessoas perderam viagens marcadas.