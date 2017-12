Justiça decide manter acusados de matar Mércia soltos

SÃO PAULO - O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) decidiu nesta quarta-feira, 20, que o advogado e policial militar reformado, Mizael Bispo de Souza, e o vigia Evandro Bezerra Silva, acusados de matar a advogada Mércia Nakashima, ex-namorada de Mizael, vão responder ao processo em liberdade.

De acordo com a decisão, a presença de indícios de autoria e materialidade do fato ou a gravidade do delito não bastam para que a prisão seja decretada. Foram dois votos a favor do habeas corpus e um contra, após liminar já concedida pela relatora do caso, desembargadora Angélica de Almeida, em 5 de agosto.

À tarde, a Justiça paulista também deve definir ambos os réus vão a júri popular. A sessão está prevista para começar as 13 horas no Fórum de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Mércia foi morta após deixar a casa da avó, em Guarulhos, no dia 23 de maio. Seu corpo foi encontrado em uma represa de Nazaré Paulista no dia 11 de junho. O laudo do Instituto Médico-Legal (IML) apontou que ela morreu por afogamento.