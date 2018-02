Justiça de SP nega segundo pedido de habeas para Elize Matsunaga

De acordo com o TJ, a decisão foi do desembargador Francisco Menin, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de SP (TJ-SP), que indeferiu o habeas corpus impetrado na quinta-feira, 21, pelo advogado Luciano de Feitas Santoro.

O juiz Théo Assuar Gragnano, da Vara Criminal de Cotia, já havia negado o pedido de soltura para Elize no último dia 12. Elize confessou ter matado e esquartejado o marido, de 42 anos, no dia 19 de maio, no apartamento onde o casal vivia, na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. Ela está presa desde o dia 5 na Cadeia Pública de Itapevi, na Região Metropolitana.