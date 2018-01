Justiça de SP decide se namorada de Ubiratan vai a júri popular

SÃO PAULO - Os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo vão julgar nesta quinta-feira, 10, se a advogada Carla Cepollina, de 42 anos, vai a júri popular pela morte do coronel Ubiratan Guimarães, em setembro de 2006.

O Ministério Público entrou com um recurso no Tribunal de Justiça no dia 5 de março de 2009, contra a decisão do presidente do 1º Tribunal do Júri, Alberto Anderson Filho, de outubro de 2008, de não colocar a advogada no banco dos réus.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Promotoria acusa Carla pela morte do então namorado, conhecido por ter comandado o massacre do Carandiru, que resultou na morte de 111 pessoas, em 1992. Ela sempre negou as acusações.