Justiça de SP condena dois por explosão em Parada Gay

SÃO PAULO - A Justiça de São Paulo condenou na sexta-feira, 17, dois homens pelo atentado a bomba que feriu mais de 13 pessoas que participaram da 13ª Parada do orgulho LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais), em junho do ano passado, no centro da cidade.

Rodrigo Alcântara de Leonardo, de 24 anos, e Guilherme Witiuk Ferreira de Carvalho, de 20 anos, foram condenados a dois anos de prisão em regime fechado por associação criminosa. Eles são integrantes do grupo neonazista "Impacto Hooligan", que visa a pratica de crimes violentos contra homossexuais e "punks".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O bando jogou o artefato no dia 14 de junho de 2009, por volta das 21h40, na Avenida Vieira de Carvalho, esquina com a Rua Vitória. O ataque foi planejado pelo grupo.

O juiz Luiz Raphael Nardy Valdez, da 29ª Vara Criminal do Fórum da Barra Funda, entendeu que os réus, juntamente com outras sete pessoas, associaram-se em quadrilha ou bando armado, no primeiro semestre de 2008.

Durante as investigações, a polícia apreendeu na casa de Guilherme sete cartas endereçadas a ele e uma que ele escreveu para Rodrigo, que já estava detido por outros crimes. As cartas confirmam o planejamento do crime.

"Fica clara a simbologia utilizada pelos integrantes do bando, especialmente os numerais 88 e 98. Conforme demonstrado nos autos de inquérito e confirmado pelos adolescentes membros da quadrilha, os números se referem a localização da primeira letra das palavras no alfabeto.

Especificamente, 88 refere-se a HH, que por sua vez indica a saudação nazista "Heil Hitler", enquanto 98 se refere a IH, que tem o significado óbvio de Impacto Hooligan. Vale ressaltar que Guilherme, como confirmado em audiência, ostenta o numeral 98 tatuado em seu corpo", disse o magistrado.