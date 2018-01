Justiça de São Paulo manda soltar Oscar Maroni

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) afirmou que a juíza Maria Fernanda Belli, do Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária (Dipo), aceitou nesta segunda-feira, 20, o pedido de relaxamento de prisão do empresário Oscar Maroni. Ele está detido no 40º Distrito Policial, na Vila Santa Maria, desde o dia 15 desse mês, suspeito de ameaçar a ex-companheira. O alvará de soltura vai ser cumprido até o final do dia.

Maroni, dono da boate Bahamas, foi preso em flagrante em frente ao prédio da ex-namorada, na zona sul da capital, "por coação no curso do processo", segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No último dia 7, Maroni havia sido liberado da prisão após a defesa dele pedir um habeas-corpus. Ele havia sido preso dia 30, durante uma audiência no Fórum da Barra Funda, na Zona Oeste, sob as acusações de formação de quadrilha, exploração da prostituição, manutenção de prostíbulo e tráfico interno de seres humanos.