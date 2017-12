Justiça dá liberdade a Rafael Ilha mediante fiança de R$ 40 mil

A Justiça do Paraná concedeu liberdade provisória ao ex-cantor do grupo Polegar, Rafael Ilha, e sua mulher Aline Kezh Felgueira, mediante o pagamento de fiança. O valor para Ilha é de R$ 40 mil e para Aline, de R$ 15 mil. O pedido havia sido feito pelo advogado do casal.

Rafael Ilha e a mulher foram presos em flagrante nesta segunda-feira, 21. Eles foram encontrados por servidores públicos federais transportando uma espingarda calibre 12, 50 cartuchos de munição e uma arma de choque na Ponte da Amizade, na fronteira do Paraguai com o Brasil.

Ilha disse que adquiriu a arma por R$ 2,5 mil no Paraguai para uso pessoal em uma fazenda de sua propriedade. Ele e Aline voltavam ao Brasil em um mototáxi quando foram abordados pelos servidores.