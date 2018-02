Justiça confirma que ex-deputado vai a júri A 1.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná confirmou ontem decisão da 2.ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba de mandar a júri popular o ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho (foto), de 29 anos. Ele é acusado de matar dois jovens em Curitiba, em 7 de maio de 2009. Carli Filho dirigia embriagado e em alta velocidade quando bateu no carro em que estavam os rapazes. A defesa vai recorrer no Superior Tribunal de Justiça.