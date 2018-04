Justiça condena 'delegado sortudo' a 13 anos de prisão

Ozilak foi o policial que tentou justificar o crescimento de seu patrimônio alegando ter ganhado 17 vezes na Loteria Federal. Acabou exonerado da polícia e processado pelo Ministério Público Estadual (MPE). Segundo a acusação feita pelo promotor Arthur Pinto de Lemos Júnior, o delegado e outras oito pessoas - todos condenados a penas de 1 a 10 anos de prisão - foram acusados de usar dinheiro do tráfico para comprar cavalos de raça e construir um hotel na Grande São Paulo - o Louisville Eco Resort - para lavar o dinheiro. Em 2001, um avião Sêneca com 549 quilos de cocaína, que seriam da quadrilha, caiu na Amazônia e foi aprendido. Ozilak está foragido. Recentemente, foi acusado de ameaçar o administrador do resort nomeado pela Justiça. / MARCELO GODOY