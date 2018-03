Justiça condena acusado de matar suposto estuprador em SP

SÃO PAULO - O catador de lixo Adilson Bernardino dos Santos foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão, em regime fechado, por matar uma pessoa não identificada, no dia 11 de outubro de 2009, no bairro Santa Cecília, zona oeste de São Paulo.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), o réu admitiu a autoria do crime, sob a alegação de que a vítima com fama de estuprador, colocou a mão embaixo da saia de sua mulher. O agressor golpeou a vítima com um pedaço de madeira. A decisão é do 1º Tribunal do Júri.