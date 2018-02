Justiça condena 26 pessoas por adulterar leite

A polícia chegou até os acusados durante a Operação Ouro Branco, desencadeada no final de 2007. Foram citadas na ação 28 pessoas, das quais somente duas acabaram absolvidas. As demais, além da pena de prisão, terão de arcar com multas que chegam a 200 salários mínimos (mais de R$ 135 mil).

A relação de condenados é extensa e vai desde o então presidente da cooperativa, Dácio Francisco Delfraro, até a um inspetor do Ministério da Agricultura, Luiz Antônio da Silveira, responsável pela fiscalização.