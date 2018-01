Justiça coletará saliva e cabelo do casal Nardoni para DNA

A Justiça coletará amostras de saliva e fio de cabelo de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, nesta sexta-feira, 6, nos presídios de Tremembé, cidade a 140 km da capital. O casal é acusados pela morte da menina Isabella Nardoni.

A defesa de Nardoni pedia, desde abril, ao Ministério Público o exame de DNA para confrontar com as amostras do sangue colhidas no apartamento na ocasião da morte da criança, ocorrida em 29 de março de 2008.

Em abril, a alegação da defesa, conduzida pelo criminalista Roberto Podval, tomou por base o fato de as guias de recolhimento do sangue dos réus não terem sido achadas nos Institutos de Criminalística (IC) e Médico-Legal (IML), o que poria em dúvida o resultado e a idoneidade dos exames.

Isabella, de 5 anos, morreu em 29 de março de 2008, ao ser atirada do 6º andar do prédio em que seu pai e a madrasta moravam. Os dois estão presos. O advogado de defesa do casal foi procurado pela reportagem, mas não retornou o contato.