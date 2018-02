Justiça cassa liminar contra projeto Nova Luz O presidente do Tribunal de Justiça, Ivan Sartori, cassou no dia 21 uma liminar que interrompia o processo de licitação do projeto Nova Luz, que prevê a reurbanização da cracolândia, no centro. Em 24 de fevereiro, Sartori já havia tomado decisão semelhante. A advogada Vanuza Alencar, da Câmara de Dirigentes Lojistas da Santa Ifigênia, criticou a decisão judicial.