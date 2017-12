Justiça bloqueia venda de jogo 'ao redor do mundo' por uso indevido de música

Uma liminar expedida pela 3.ª Vara Cível de Barueri (SP) determinou a interrupção das vendas e o recolhimento do pacote de expansão Episodes From Liberty City (discos com fases adicionais) do jogo de videogame Grand Theft Auto IV no Brasil e "ao redor do mundo", sob pena de multa diária de R$ 5 mil.

No despacho, a juíza Leonete Maria da Silva determina que a ré "Rockstar Games (produtora) se abstenha da veiculação do jogo". Segundo a juíza, o problema é o uso sem autorização, na trilha sonora, da música Bota o Dedinho pro Alto, de propriedade de Hamilton Lourenço. Após a intimação, a Rockstar e a Sinergex do Brasil, responsável pela venda no País, terão 48 horas para recolher o produto.