Justiça bloqueia bens de dono de Porsche A Justiça bloqueou de vez os bens do engenheiro Marcelo Alves de Lima, de 36 anos, que bateu seu Porsche contra o Tucson da advogada Carolina Menezes Cintra, de 28, no dia 9 do mês passado, no Itaim-Bibi, zona sul da capital. Ela morreu na hora. A defesa de Lima recorreu da decisão que autorizou o bloqueio de seu patrimônio no dia 21. O recurso, porém, foi negado pelo Tribunal de Justiça. O relator do caso determinou que o bloqueio seja mantido para garantir o pagamento da indenização a parentes da vítima.