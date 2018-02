Justiça barra obra de Rodoviária da Vila Sônia A Justiça barrou, em 1ª instância, a construção do Terminal Rodoviário da Vila Sônia, na zona oeste. Com isso, ao menos provisoriamente, estão suspensas 15 importantes obras para o transporte público que fazem parte do mesmo pacote de licitações. O juiz Adriano Laroca, da 9ª Vara da Fazenda Pública, já havia concedido liminar com o mesmo posicionamento. Na última decisão, afirmou que o projeto da rodoviária não foi devidamente discutido com a população afetada.