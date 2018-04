Justiça autoriza goleiro Bruno a treinar na prisão Afastado dos campos desde julho do ano passado, o goleiro Bruno Fernandes, acusado do assassinato de sua ex-amante Eliza Samudio, de 25 anos, vai voltar a treinar futebol. Ele está atualmente preso na Penitenciária Nelson Hungria, que fica em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte (Minas), mas conseguiu uma autorização para voltar à atividade mesmo na prisão, com o uso de equipamentos.