Justiça aprova parceria que criou praça A 1.ª Vara da Fazenda Pública da capital decidiu que o termo de cooperação entre o Município e a Editora Abril para a criação da Praça Victor Civita, em Pinheiros, não desrespeita o Plano Diretor Estratégico. O Ministério Público Estadual pediu a anulação do termo em 2007, alegando que a praça de 13.700 m² na Rua Sumidouro tomaria quase 50% de uma área de 34 mil m² destinada a um parque público pelo Plano Diretor. Segundo a 1.ª Vara, não há indicação do tamanho da área do parque e parceria com a iniciativa privada pode ser feita.