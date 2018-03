Justiça aposta em centro de conciliação para aliviar varas

As informações são colhidas de forma simples. E quem negocia com as partes não é exatamente um juiz, mas um mediador com formação em conciliação.

"Quando o autor dá entrada no pedido, a reunião é marcada para 30 dias", diz Ricardo Pereira, de 44 anos, juiz coordenador do Cejusp central. "O objetivo é incentivar as partes a chegar a um acordo. Elas são convidadas a propor uma solução para resolver o litígio. Isso equivale a uma sentença de fato."

O Estado de São Paulo já tem 40 Cejusps. Apenas dois funcionam na capital - nos Fóruns da Barra Funda e de São Miguel Paulista. No início do ano devem ser abertos mais dois. / V.F.