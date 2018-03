Justiça adia reintegração de posse em Itaquaquecetuba (SP)

SÃO PAULO - O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) adiou a reintegração de posse de um condomínio residencial em Itaquaquecetuba, na Região Metropolitana de São Paulo, que deveria ter sido realizada na terça-feira, 22. De acordo com a decisão, o processo acontecerá dentro de 15 dias.

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) entrou com um pedido para reintegração dos 58 apartamentos do Condomínio Habitacional Itaquaquecetuba C - Morada das Flores. Os apartamentos, destinados às famílias originárias de áreas de risco indicadas pela Prefeitura, foram invadidos na madrugada do dia 30 de abril do ano passado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A 1ª Vara de Itaquaquecetuba determinou a reintegração de posse das unidades, mas o TJ-SP acatou o pedido da Defensoria Pública no plantão judicial de sábado, 19, "Considerando as peculiaridades da ocupação e da ordem para devolução do prédio."