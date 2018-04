Justiça adia julgamento sobre indenização de Geisy Arruda em SP

SÃO PAULO - A Justiça de São Paulo adiou o julgamento dos recursos no processo em que a ex-aluna Geisy Arruda move contra a Universidade Bandeirante (Uniban). A sessão estava marcada para a manhã desta segunda-feira, 30.

Segundo a Justiça, a relatora do processo retirou o julgamento da pauta após a sustentação oral dos advogados de defesa e da Uniban. Os dois apresentaram informações que devem ser checadas e o processo voltará a ser analisado. Ainda não há data definida para que a sessão ocorra.

A Uniban foi condenada em 2010 a pagar R$ 40 mil pelo episódio e recorreu da sentença. A defesa da ex-aluna, que pediu R$ 1 milhão de indenização por danos morais, considerou baixo o valor fixado pela Justiça e também recorreu da decisão.

O caso. Estudante do curso de Turismo, Geisy foi hostilizada em outubro de 2009 por alunos no câmpus de São Bernardo do Campo por usar um vestido curto. O episódio foi gravado por alunos e ganhou repercussão na internet após as imagens serem divulgadas no Youtube. O tumulto começou quando a aluna subia por uma rampa até o terceiro andar e os alunos começaram a gritar. Ela ficou trancada em uma sala até a chegada da polícia.

Geisy foi expulsa da Uniban, sob alegação de desrespeito à moralidade e à dignidade acadêmica. Os advogados de Geisy afirmam que houve falha na prestação de serviço e que os direitos da estudante, como consumidora, foram violados, por causa das agressões verbais e da ameaça à segurança pessoal dela. A Uniban alegou que Geisy teria planejado o episódio para adquirir notoriedade e conseguir vantagens.