Justiça adia julgamento da Nova Luz Pela terceira vez, a Justiça adiou o julgamento de agravo regimental que pede a paralisação do Projeto Nova Luz, que prevê a concessão urbanística de 45 quarteirões das regiões da Santa Ifigênia e Luz, na parte conhecida como cracolândia. O novo julgamento foi marcado para o dia 17. O adiamento ocorreu a pedido do desembargador Marc Cracken, depois de o relator do processo, o desembargador Carlos Alberto de Sousa Lima, dar parecer que mantém o projeto.