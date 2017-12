Justiça aceita denúncia da Promotoria contra ex-prefeito do Guarujá

SÃO PAULO- A Justiça acatou nesta segunda-feira, 4, denúncia oferecida pela Promotoria de Guarujá contra Farid Said Madi, ex-prefeito da cidade, e Leandro Gaspar Lemos, sócio-administrador da GPV Locadora de Veículos. Ambos são acusados de crime previsto na lei de licitações, cuja pena prevista é de dois a quatro anos de detenção e multa. Está sob suspeita contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa GPV para prestação de serviços de locação de automóveis.

De acordo com a denúncia apresentada pelo promotor de Justiça André Luiz dos Santos, o ex-prefeito contratou, de dezembro de 2007 até o mesmo mês de 2008, a GPV para prestação de serviços de locação de automóveis para a prefeitura. Durante o contrato, verificou-se que os serviços não foram devidamente prestados e foram pagos valores superiores aos serviços realizados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As investigações foram feitas em conjunto pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social do Guarujá e pelos promotores criminais que investigam o crime organizado.

Pelas mesmas irregularidades apontadas na denúncia, o ex-prefeito e a empresa GPV já foram condenados em 1ª instância por improbidade administrativa, decisão que determinou o ressarcimento aos cofres públicos.