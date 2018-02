Justiça acata denúncia de homicídio doloso e Romitti irá a júri popular

SÃO PAULO - A Justiça acatou denúncia de homicídio doloso (quando há intenção de matar) contra Bernardo Romitti que, em julho do ano passado, atropelou e matou Fabio Heide, empresário de 43 anos, na zona sul de São Paulo. Romitti trafegava pela contramão, sem carteira de habilitação e com sinais de embriaguez quando atingiu Heide que dirigia uma motoneta e estava a um quilômetro de casa. A decisão judicial foi adiantada nessa quarta-feira, 9, pela colunista do Estado, Sonia Racy.

Embora a polícia tenha prendido Romitti em flagrante, o crime foi registrado como homicídio culposo - quando não há a intenção de matar. Entretanto o Ministério Público reviu a classificação do crime e agora Romitti irá a júri popular.

A decisão do MP não é usual. Em 2013, dos homicídios em SP por acidente de trânsito, só 1,7% foi registrado como doloso. Os outros 4.194, segundo a Secretaria de Segurança do Estado, foram classificados como culposos.

Caso. Fabio Antonio Heide tinha 43 anos. Com os irmãos, comandava o restaurante Kibe Kibe, no Campo Belo, na zona sul da capital, um negócio familiar de quase 30 anos. Como fazia todos os dias, fechou o estabelecimento por volta das 22h30 e pegou o caminho para casa, no Morumbi a bordo de sua motoneta, uma Honda Lead verde, ano 2012.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cerca de 1 quilômetro de casa, um Jetta preto, ano 2007, veio em sua direção. De acordo com depoimentos de testemunhas ouvidas pela delegada de plantão na madrugada do dia 18 de julho, o carro veio na contramão. Heide quebrou as duas pernas e um braço. Mas o que o matou foi o impacto da batida, o trauma na região torácica.

Bernardo Romitti, de 36 anos, o condutor do Jetta, foi levado para o 89.º DP (Morumbi) e recusou o bafômetro. Em laudo da delegada e do perito, foram constatados "sinais de alteração da capacidade psicomotora". O documento afirma que ele apresentava "sonolência", "olhos vermelhos", "desordem nas vestes" e "odor de álcool no hálito". Também mostrava "agressividade", "dificuldade no equilíbrio" e "fala alterada".

Romitti foi preso em flagrante por "homicídio culposo na direção de veículo automotor", "embriaguez ao volante", "fuga de local de acidente" e "direção sem permissão ou habilitação". Sua carteira estava vencida desde março. Ele foi levado ao Centro de Detenção provisória de São Bernardo, mas depois de pagar fiança de R$100 mil saiu da prisão.