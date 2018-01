Justiça abre ação contra tráfico de mulheres

Foram denunciados os brasileiros Wellington Edward Santos de Souza, também conhecido como Latyno, Luciana Teixeira de Melo, Rosemary Aparecida Merlin, Eron Francisco Vianna e Jackson Souza de Lima, além dos angolanos Fernando Vasco Inácio Republicano e Bento dos Santos Kangamba, que é general.

A denúncia foi oferecida pela procuradora da República Stella Fátima Scampini em 19 de setembro e recebida no último dia 21 pela juíza da 8.ª Vara Federal Criminal de São Paulo, Maria Isabel do Prado.

A Polícia Federal acusa o general Kangamba, parente do presidente de Angola, de chefiar o esquema internacional de tráfico de mulheres do Brasil para África do Sul, Portugal, Angola e Áustria.