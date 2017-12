Júri estrangeiro aprova Praia do Tombo Quatro anos depois de ser incluída como piloto no projeto Bandeira Azul, a Praia do Tombo, no Guarujá, foi aprovada pelo júri internacional e deverá receber em dezembro a chamada "Blue Flag", uma espécie de prêmio ISO das praias concedido pela organização não-governamental (ONG) dinamarquesa "Foundation for Environmental Education" (FEE), Fundação de Educação Ambiental. Só falta o aval do júri nacional, que constatou pendências como falta de banheiros e placas. Uma nova vistoria deve ser realizada em novembro.