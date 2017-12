Júri absolve mulher que matou agressor do filho

O Tribunal do Júri de São Carlos (SP) absolveu anteontem a dona de casa Maria do Carmo Ghislotti, acusada de matar, em fevereiro de 2006, um menino de 15 anos acusado de abusar sexualmente de seu filho de 3. O crime aconteceu na Delegacia de Defesa da Mulher. Em novembro de 2006, o Tribunal do Júri havia absolvido Maria, mas o Ministério Público recorreu. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou então novo julgamento.