''Jurados dão mais crédito para discurso que prega a certeza'' Durante os debates no último dia do julgamento de Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni, o promotor de Justiça Francisco Cembranelli fez um discurso afirmativo, agressivo. O defensor Roberto Podval, por sua vez, procurou explorar as dúvidas sobre o caso da morte da menina Isabella Nardoni - morta em 29 de março de 2008, após ser jogada do 6.º andar do Residencial London, na Vila Isolina Mazzei, zona norte de São Paulo.