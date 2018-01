Jurada do MasterChef pede que pedofilia seja denunciada

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SÃO PAULO - A jurada do MasterChef Júnior, Paola Carosella, se posicionou em sua conta no Twitter contra a pedofilia e pediu que as pessoas denunciem crimes contra crianças. A manifestação ocorre após a polêmica envolvendo uma das participantes de 12 anos do programa da TV Bandeirantes. A menina foi alvo de assédio sexual nas redes sociais após a estreia no MasterChef Júnior.

Paola publicou a mensagem "Pedofilia é crime. Denuncie. Denuncie. Denuncie. Denuncie. Denuncie. Denuncie. Denuncie. Disque 100. Grite. Acenda a luz na cara deles". A publicação, de domingo, tinha mais de 600 compartilhamentos na tarde desta segunda-feira, 26. Ela também pediu denúncias contra a homofobia.

Pedofilia é crime. Denuncie. Denuncie. Denuncie. Denuncie. Denuncie. Denuncie. Denuncie. Disque 100 Grite Acenda a luz na cara deles — Paola Carosella (@PaolaCarosella) 26 outubro 2015

Homofobía é crime. Denuncie. Vamos perder o medo, quem tem que ter medo são eles. Luz na cara deles. queremos ver a cara deles, cobardes. — Paola Carosella (@PaolaCarosella) 26 outubro 2015

Luz na cara deles. Covardes. Usem a internet para denunciar. Luz na cara deles. — Paola Carosella (@PaolaCarosella) 26 outubro 2015

A menina foi bombardeada por mensagens de assédio sexual de internautas. O pai da jovem, Alexandre Schulz, declarou que "teve gente que pediu que ela mandasse foto nua".

O nome da menina chegou a ficar entre os tópicos mais comentados do Twitter. Depois das mensagens sexuais, também foram criadas páginas no Facebook por anônimos, com textos "apoiando" o assédio à menina. Parte dos internautas passou a repudiar os comentários.

“Estou com vontade de vomitar na cara de vocês com essas piadas ridículas e machistas sobre pedofilia e estupro", disse um usuário da rede social.

A TV Bandeirantes lamentou as mensagens de cunho sexual a participantes recebeu redes sociais.