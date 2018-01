Jum Nakao monta boteco no prédio do Ibirapuera No primeiro andar do prédio da Bienal há um boteco pé-sujo chamado Vestígios Bar. A criação é do designer e estilista Jum Nakao. "A ideia é criar diálogo entre a temática desta edição da SPFW e o momento da Copa do Mundo. Criar um deslocamento", explica. "O boteco é um templo que celebra o prazer."