Jum Nakao descobre cantinhos de SP de bike

"A melhor maneira de perceber a cidade é pedalando", explica Nakao. "Quando saio de carro não vejo algumas sutilezas que só dá para notar se estou de bike. A relação com a cidade muda e acabo descobrindo cantinhos muito charmosos." Como não existe o problema do estacionamento, nem o da pressa de chegar, ele para numa sorveteria nova, por exemplo, que viu no caminho.

"Só não dá para aproveitar mais porque a ciclofaixa fecha cedo." Para Nakao, ela deveria ter horário estendido e rota maior. "Imagine se estivesse interligada também com o centro e a Avenida Paulista. Daí, andar de bike seria mais do que um esporte; seria uma atividade cultural e social."/VALÉRIA FRANÇA

O circuito: com 44 km, ida e volta, liga os Parques do Ibirapuera, das Bicicletas, do Povo e Villa-Lobos