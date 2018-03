Julgamento do massacre do Carandiru começa hoje

Começa hoje a primeira etapa do julgamento do massacre do Carandiru. O júri popular está marcado para a manhã desta segunda-feira, dia 15, no Fórum da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. No início do julgamento, será sorteado um novo júri, composto por sete pessoas.

Na semana passada, uma das juradas passou mal e teve de ser atendida por uma equipe médica, impossibilitando o prosseguimento dos trabalhos. O juiz José Augusto Nardy Marzagão dissolveu o júri e marcou uma nova data para o começo do julgamento.

Hoje serão julgados 26 policiais militares. Os PMs são acusados de matarem 15 presos no 2º Pavimento do Pavilhão 9 em outubro de 1992. Os julgamentos do massacre vão ocorrer separadamente. A estimativa é que sejam separados por intervalos de quatro meses. O próximo, que deve ocorrer somente no segundo semestre deste ano, há um comandante e 29 policiais militares acusados de matarem 78 pessoas no segundo pavimento. Em ambos, os acusados eram da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) – corporação responsável pelo maior número de vítimas no massacre do Carandiru.