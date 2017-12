Julgamento de skinhead ocorre hoje em S. Paulo Começa hoje o julgamento de quatro supostos skinheads acusados de agredir com facas, tacos de beisebol e socos ingleses quatro pessoas durante a Jornada Antifascista de fevereiro de 2011 no centro da capital paulista. O evento estava em sua 11.ª edição em memória do adestrador Edson Neri, assassinado por skinheads em 2000.