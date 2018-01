Julgamento de PMs acusados de matar jovens é suspenso em São Paulo

SÃO PAULO - O julgamento dos quatro policiais militares acusados de matar dois jovens em setembro do ano passado, na zona sul de São Paulo, foi suspenso na tarde desta quarta-feira, 14, pouco depois do início da sessão.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), o julgamento foi adiado após um dos advogados responsáveis pelo caso abandonar o plenário no 3º Tribunal do Júri do Fórum da Barra Funda, na zona oeste da capital. Será marcada uma nova data para o julgamento.

O tenente Mauro da Costa Ribas Júnior e os soldados Wagner Ribeiro Avelino, Christiano Hideki Kamikoga e Rafael Joinhas dos Santos são acusados de envolvimento no assassinato de Emerson Heida, de 28 anos, e Edson Edney da Silva, de 27.

As vítimas desapareceram após uma abordagem policial na Cidade Dutra, no dia 10 de setembro de 2010. O veículo em que eles estavam foi localizado carbonizado num matagal em Parelheiros dias depois. Os corpos foram encontrados um mês depois. Os PMs serviam ao 50.º Batalhão.