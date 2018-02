Julgamento de ex-jogador acusado de matar namorada é adiado em SP

SÃO PAULO - Foi adiado o julgamento do ex-jogador de futebol Janken Ferraz Evangelista, que deveria acontecer nesta terça-feira, 26, no Fórum Criminal da Barra Funda, zona oeste da capital paulista.

O ex-jogador seria levado a júri popular pela morte da ex-namorada Ana Cláudia Melo da Silva, de 18 anos, para ser julgado por homicídio triplamente qualificado. Um dos sete jurados, porém, alegou motivo particular e a sessão foi suspensa.

Ele disse não se sentir confortável para participar do julgamento, uma vez que mora perto do local onde se deram os fatos, e também porque vive um processo de separação em que pleiteia a guarda compartilhada do filho, o que o deixou bastante abalado.

A nova data foi marcada para os dias 5 e 6 de dezembro, às 13 horas, novamente no Fórum Criminal da Barra Funda.

O crime ocorreu no dia 23 de março de 2009, no apartamento da vítima, no bairro da Saúde, zona sul de São Paulo. Janken disse que resolveu atacar a ex-namorada após ver, no celular de Ana, uma ligação feita pelo goleiro do Santos na época, Fábio Costa, e recados de outros jogadores de futebol.

Notícia atualizada às 19h55.