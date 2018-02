Julgamento de 2º réu do caso Mércia não passará na TV Sem transmissão pela imprensa, o júri do vigia Evandro Bezerra Silva, acusado de participar do assassinato da advogada Mércia Nakashima em 2010, deve começar na manhã de hoje. Segundo o Ministério Público Estadual (MPE), ele deu carona ao ex-PM Mizael Bispo de Souza, namorado da vítima, que foi condenado a 20 anos de prisão em março, após protagonizar o primeiro júri televisionado do Estado.