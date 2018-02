Juizados nos aeroportos de SP registram 940 reclamações em 2011

SÃO PAULO - Os juizados especiais nos Aeroportos de Congonhas e Cumbica registraram, neste ano de 2011, 940 reclamações. As unidades foram instalados no mês de julho do ano passado, em razão do crescente aumento de reclamações relacionadas ao serviço de transporte aéreo. As principais queixa foram falta de assistência, atrasos e cancelamentos de voos, extravio, violação e furto de bagagem, além de overbooking.

Do total das reclamações, foram obtidos 139 acordos, o que representa um índice de 15%. Também foram dadas 1.789 orientações aos usuários.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Aeroporto de Cumbica registrou o maior número de reclamações, 733. O horário de funcionamento do juizado é das 11h às 22h, durante a semana, e das 14h às 19h aos finais de semana. Em Congonhas foram 207 queixas desde o início do ano. Lá, a unidade funciona das 10h às 19h, em dias úteis, e das 14h às 19h nos finais de semana.