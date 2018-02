Juizados de aeroportos resolvem 20% das queixas

A média de 11,5 por dia é baixa até para quem trabalha no juizado. Mas há argumento - os números poderiam ser maiores se os funcionários enviados pelas empresas para as audiências tivessem liberdade de ação para ajudar a resolver os problemas.

Atualmente, a falta de informações, com 23,55%, é o motivo que mais leva as pessoas a procurar o juizado. Os casos mais fáceis para se obter acordos são os de atrasos e de cancelamentos, em que as companhias se mostram mais solícitas na resolução.

O caso mais difícil é o extravio de bagagem, pela dificuldade em se confirmar o valor dos bens dentro das malas. Procurado, o Tribunal de Justiça diz não ter estatísticas dos casos que se convertem em processos.