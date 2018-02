Juizados de aeroportos fazem 394 atendimentos

A vereadora Ana Maria Branco de Holleben (PT), de Ponta Grossa, a 110 km de Curitiba, presa desde quarta-feira sob suspeita de simular o próprio sequestro, corre o risco de ser expulsa do partido, se não pedir seu afastamento. A decisão foi tomada pelo Diretório Municipal na quinta-feira à noite. A Câmara deve fazer uma reunião nesta semana para definir uma posição sobre o caso. Ana teria simulado o sequestro para não participar da eleição da Mesa da Câmara, o que favoreceria a chapa da situação. Ela nega.

Uma bola de futebol recheada com cocaína e aparelhos celulares foi encontrada ontem perto da Penitenciária de Marília, no interior paulista. De acordo com a polícia, um agente penitenciário ouviu um barulho do lado de fora do presídio e foi apurar o que estava acontecendo. O funcionário viu um homem correndo e, ao vistoriar o local, acabou achando a bola de futebol. Dentro do objeto, foram encontradas 167 porções de cocaína, cinco celulares, carregadores elétricos e até perfume. A Polícia Militar foi comunicada sobre o caso. Até a manhã de ontem, nenhum suspeito havia sido preso.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou a Rua Henrique Fausto Lancelotti, entre a Rua Nhu-Guaçu e a Avenida Washington Luís, para obras da Linha 17 do Metrô, o monotrilho. O passeio da Avenida Washington Luís (sentido bairro) também ficará fechado, entre as Ruas Vieira de Morais e Brás de Arzão. Em função do bloqueio, foi implementado sentido único de circulação na Rua Nhu-Guaçu, da Rua Henrique Fausto Lancelotti para a Rua Padre Leonardo. Já a Rua Padre Leonardo ficou com sentido único de circulação da Nhu-Guaçu para a Rua Brás de Arzão.