Juíza solta mães de meninas de gangue A juíza criminal Maria Fernanda Belli, do Fórum da Barra Funda, mandou soltar as quatro mães de crianças e adolescentes apontadas como integrantes da gangue suspeita de fazer arrastões na Vila Mariana, zona sul da capital. Elas haviam sido presas em flagrante anteontem à noite, acusadas de abandono de incapaz, quando foram buscar as filhas no 36.º DP (Paraíso). As meninas tinham sido levadas à delegacia acusadas de tentativa de furto.