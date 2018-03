Juíza propõe interdição do CDP de Taubaté A juíza Sueli Zeraik de Oliveira Armani, da 1.ª Vara das Execuções Criminais e Corregedoria dos Presídios de Taubaté, propôs, em caráter de extrema urgência, a interdição do Centro de Detenção Provisória de Taubaté (CDP), "até que a Administração Penitenciária possa providenciar as obras e toda a estrutura necessária à garantia e integridade física e moral da população carcerária". No texto enviado à Corregedoria, a juíza destaca a superlotação (mais de 2 mil homens) e as queixas dos presos.