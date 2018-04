Juíza ordena volta de livros para a São Francisco A Justiça determinou ontem que a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) remova os livros do seu acervo que estão guardados num prédio anexo, na Rua Senador Feijó, no centro de São Paulo. No dia 3, um vazamento nesse prédio molhou as caixas em que estavam alguns livros, o que pode ter danificado as obras.